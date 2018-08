Schwester erstochen: Lebenslange Haft für Afghanen in Wien

Der gebürtige Afghane, der am 18. September 2017 in Wien-Favoriten seine jüngere Schwester mit einem Kampfmesser getötet hat, ist am Mittwoch am Landesgericht zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch der Geschworenen wegen Mordes fiel einstimmig aus. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Verteidiger Nikolaus Rast meldete Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an.

Quelle: APA