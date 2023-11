Schwierige Situation für Kaiseradler in Österreich

Die Lage der Kaiseradler in Österreich ist in der heurigen Saison düster gewesen. BirdLife Österreich vermeldete am Donnerstag massive Verluste und nur gedämpfte Zuwächse bei der gefährdeten Art. Zehn Tode von Kaiseradlern konnten in diesem Jahr bisher dokumentiert werden. Dem gegenüber steht das erfolgreiche Ausfliegen von 47 Jungadlern. Somit fiel der Fortpflanzungserfolg deutlich niedriger aus als im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre.

BILD: SN/APA/BIRDLIFE ÖSTERREICH/ANDREAS Herausfordernde Situationen für Kaiseradler in Österreich