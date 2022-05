"Schwimmender Professor" legt in Linz Zwischenstopp ein

Auf seiner Tour vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer ist der "schwimmende Professor" Andreas Fath am Montag in Linz aus der 13 Grad kalten Donau gestiegen. Auf dem letzten Kilometer vor dem Etappenstopp im Rahmen des Projekts "cleandanube - swimming for a pure and plastic-free river" schwamm oö. Klimalandesrat Stefan Kaineder (Grüne) mit. Der Chemieprofessor an der deutschen Hochschule Furtwangen will ein Zeichen für den Gewässerschutz setzen.

SN/APA/FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMM LR Kaineder (links) ging für Fath ins 13 Grad kalte Wasser