Ein Tiroler Dorf wehrt sich gegen eine geplante Deponie für Baurestmassen. Nun bekam es unerwartete Unterstützung.

In dem ehemaligen Steinbruch sollen 680.000 Kubikmeter an Baurestmassen deponiert werden.

Am 17. Oktober steigt in der Mehrzweckhalle in Schwoich, einer kleinen Gemeinde am Fuß des Wilden Kaisers, so etwas wie der Showdown einer seit Jahren andauernden Auseinandersetzung. Denn das, worum es geht, treibt vor allem die Bewohner von Schwoich auf ...