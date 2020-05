Sechs Corona-Fälle in Kindergarten in Wien-Hietzing

Nun gibt es den nächsten Kindergarten in Wien, in dem das Coronavirus um sich gegriffen hat: In einer Betreuungseinrichtung in Hietzing sind zwei Mitarbeiterinnen und vier Kinder infiziert, bestätigte eine Sprecherin des medizinischen Krisenstabes der Stadt am Dienstagnachmittag der APA einen Bericht der Gratiszeitung "Heute". Der Kindergarten ist nun vorübergehend geschlossen.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Uwe Anspach Zwei Mitarbeiterinnen und vier Kinder sind infiziert