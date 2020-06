Die Verstorbenen waren sehr betagt und litten teils an erheblichen Vorerkrankungen. Auch in Niederösterreich wurde ein Hotspot entdeckt - die Bürgermeisterin reagierte umgehend.

In einem Pflegeheim in Wien-Liesing grassiert das Coronavirus. Insgesamt 32 Menschen haben sich infiziert - darunter auch sieben Bedienstete, die durchwegs an milden Symptomen leiden und sich in häuslicher Quarantäne befinden. Sechs Menschen sind in den vergangenen Tagen verstorben. "Die ...