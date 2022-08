Sechs Fälle von Rechtsextremismus beim Heer

20-jähriger Rekrut postete in sozialen Medien antisemitische und rassistische Hassbotschaften.

In den Jahren 2020 und 2021 sowie im ersten Halbjahr 2022 wurden insgesamt sieben Angehörige des Österreichischen Bundesheers wegen rechtsextremer Handlungen disziplinär verfolgt und strafrechtlich angezeigt. In einem Fall habe sich der Vorwurf als haltlos erwiesen. Die Disziplinarstrafen reichten von Geldbußen bis zu hohen Geldstrafen, hieß es in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der SPÖ durch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Eingebracht wurde die Anfrage von der SPÖ-Abgeordneten Sabine Schatz. "Es ist wichtig, dass all diese Fälle geahndet werden. Und dass ...