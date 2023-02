Sechs Jahre Haft für Schlepper nach Unfall mit drei Toten

Ein 30-jähriger Schlepper, der im August auf der A6 beim Grenzübergang Kittsee (Bezirk Neusiedl) einen schweren Unfall mit drei toten und 17 verletzten Flüchtlingen verursacht haben soll, ist am Dienstag in Eisenstadt zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann war vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Dabei überschlug sich der Kastenwagen, in dem sich 20 Migranten befanden. Vor Gericht bekannte er sich teilweise schuldig, wie auch der ORF Burgenland berichtete.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Kastenwagen überschlug sich auf Flucht vor Polizei in Kittsee