Sechs Jahre Haft nach Streit auf Bahnhofsareal in NÖ

In St. Pölten ist am Montag ein 25-Jähriger wegen absichtlich schwerer Körperverletzung zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch ist Gerichtsangaben zufolge nicht rechtskräftig. Der Beschuldigte soll am 4. Juni am Bahnhof von St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten) im Mostviertel im Rahmen eines Streits einen Kontrahenten mit voller Wucht auf die Gleise gestoßen haben. Passanten retteten den 54-Jährigen rechtzeitig vor einem herannahenden Güterzug.

SN/APA/THEMENBILD/HERBERT PFARRHOFE Der Schuldspruch ist nicht rechtskräftig