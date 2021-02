Sechs Lawinentote in drei Tagen in Österreich

Schlechter Schneedeckenaufbau, Regen bis 1800 Meter und Triebschnee durch Wind - das steigerte am Wochenende die Gefahr auf den Bergen. Sechs Menschen starben bei Lawinen.

Nach drei tödlichen Lawinenunfällen mit drei Toten in Tirol und Salzburg am Wochenende wurden am Montag zwei weitere bekannt. In Sellrain bei Innsbruck starb ein Paar (37 und 38), das bei der Abfahrt von einer Skitour von einem 30 Meter breiten Schneebrett verschüttet wurde. Als das verschneite Auto der beiden entdeckt wurde, lief am Sonntag gegen 17 Uhr eine Suchaktion an. Beide Opfer hatten einen Lawinenairbag, nur einer war ausgelöst worden. Am Montag kam es auf dem Kellerjoch in Schwaz ...