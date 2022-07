Sechs Mal hintereinander auf den Großglockner

36 Stunden war der Steirer Andreas Ropin, von Freunden "Rambo" genannt, unterwegs, dann hatte er sein Vorhaben erfolgreich abgeschlossen: Sechs Mal stand er am Gipfel des 3798 Meter hohen Großglockners - ohne Unterbrechung. Startplatz war jeweils am Lucknerhaus.

"Es geht mir gut, ich bin froh, dass es geklappt hat, aber ich bin völlig kaputt", sprudelte es aus dem Trofaiacher heraus. Perfektes Wetter wartete auf den Bergläufer, der sich monatelang auf das Projekt vorbereitet hatte, als er am Dienstag um 8 Uhr in der Früh startete. Unterstützt wurde er dabei von einem Team, das sich an neuralgischen Punkten postiert hatte. Drei Stunden später stand er zum ersten Mal auf dem höchsten Berg Österreichs. So aber ging es natürlich nicht ...