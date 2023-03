Sechs Schoko-Osterhasen erhalten soziale Bestnote

Die Menschenrechtsorganisation Südwind und die Umweltschutzorganisation Global 2000 haben vor Ostern erneut das Angebot an Schoko-Osterhasen auf ihre ökologische und soziale Verträglichkeit geprüft. Von 33 Produkten wurden dabei gleich sechs Osterhasen mit der doppelt-grünen Bestnote (2022: vier) versehen, zehn trugen kein einziges Siegel und ernten dafür die doppelt-rote Negativwertung, wie es am Dienstag in einer Aussendung hieß.

BILD: SN/APA/DPA-ZENTRALBILD/PATRICK PLEU 33 Produkte getestet