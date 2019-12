Sechs Verletzte bei Zusammenstoß von Pkw mit Polizeiauto

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Zivilfahrzeug der Polizei sind am Dienstagabend in Wien sechs Personen verletzt worden. Eine 17-Jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht, dazu kamen fünf Leichtverletzte, darunter drei Polizisten. Der Lenker des Wagen hatte 0,64 Promille, berichtete die Polizei am Mittwoch.

SN/APA/BARBARA GINDL Das Polizeiauto war mit Blaulicht und Folgetonhorn unterwegs