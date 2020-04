Sechs von 1.161 Stichproben in Schlüsselberufen positiv

Von bisher 1.161 Stichprobentests auf das Coronavirus unter Personen in Schlüsselberufen waren sechs positiv, das entspricht 0,52 Prozent. Die Checks wurden am Samstag und am Montag in Pflegeheimen, Krankenhäusern und Supermärkten durchgeführt, hieß es am Donnerstagnachmittag aus dem Bundeskanzleramt. So will man dem Anteil der "asymptomatisch" Infizierten bei Schlüsselkräften auf die Spur kommen.

SN/APA (dpa)/Sven Hoppe Tests in Pflegeheimen, Krankenhäusern und Supermärkten