Sechsfachjackpot-Gewinner will "in der Pension durchstarten"

Einer der beiden Sechser-Gewinner, die den zweiten Sechsfach-Jackpot im Lotto geknackt haben, will nun "in der Pension durchstarten". War der Wiener in der Nacht nach der Ziehung am Telefon "noch völlig aus dem Häuschen und konnte vor lauter Aufregung kaum seine Quittungsnummer durchgeben", wirkte er tags darauf "schon ein bisschen cooler und gelassener", berichteten die Lotterien.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Lotto-Gewinner will den Führerschein machen