Sechsjähriger ertrank im Faaker See: Prozess gestartet

Nachdem im Juni 2018 im Faaker See (Bezirk Villach-Land) ein sechsjähriger Bub ertrunken ist, hat am Montag ein Prozess wegen fahrlässiger Tötung am Bezirksgericht Villach begonnen. Angeklagt sind die Eltern, der Strandbadbetreiber und eine Mitarbeiterin der Badeaufsicht.

