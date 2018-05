Ein sechsjähriger Bub ist am Mittwoch in Niederwölz in der Steiermark (Bezirk Murau) aus dem Fenster seines Kinderzimmers rund vier Meter abgestürzt. Laut Polizei hatte er sich gegen ein Insektengitter gelehnt, das nachgab. Das verletzte Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Klagenfurt eingeliefert.

(APA)