Sechsjähriger von Pkw erfasst und lebensbedrohlich verletzt

Ein sechsjähriger Bub ist am Mittwoch in Kufstein vom Pkw einer 46-jährigen in Tirol wohnenden Chinesin erfasst und dabei lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, wollte das Kind gerade mit seinem Tretroller auf einem Zebrastreifen die Straße überqueren, als es frontal von dem Auto erfasst wurde. Der Bub geriet daraufhin unter den Wagen und wurde rund 15 Meter mitgeschleift.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Patrick See Schrecklicher Unfall in Kufstein