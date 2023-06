Sechster Wolf in Tirol zum Abschuss freigegeben

Die Tiroler Landesregierung hat nach Rissereignissen im Gemeindegebiet von Nußdort-Debant in Osttirol einen weiteren Wolf zum Abschuss freigegeben. Damit sind in Tirol aktuell sechs Abschussverordnungen aufrecht, von denen fünf Osttirol betreffen. Aus den Stubaier Alpen wurde Bärenspuren gemeldet, gesichtet wurde das Tier aber nicht. Auch gab es dort keine Nutztierrisse, informierte das Land Tirol am Samstag.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT In Tirol ist erneut ein Wolf zum Abschuss freigegeben worden.