Security-Kräfte werden in Impfstraßen eingesetzt

Die einen zögern, andere können es gar nicht erwarten: In Kärnten kann man sich jetzt auch in Wartelisten zum Impfen eintragen. An den Impfstraßen setzt das Land nun Sicherheitskräfte ein.

SN/www.picturedesk.com Bei öffentlichen Impfstraßen gibt es teilweise Probleme durch ausgefallene Termine. Kärnten will nun die Effizienz durch Wartelisten steigern.