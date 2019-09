Segelflugzeug in Oberösterreich abgestürzt

Ein Segelflugzeug ist Sonntagnachmittag in Micheldorf im Bezirk Kirchdorf in Oberösterreich abgestürzt, der Pilot hat den Absturz überlebt. Das berichtete der Kommandant der Feuerwehr Micheldorf, Gerald Kaltenböck, der APA. Demnach stürzte der Flieger in einem Waldstück neben der Burg Altpernstein ab. Zwei Feuerwehren waren zur Unfallstelle ausgerückt.

Das Unglück passierte kurz vor 15.30 Uhr. Erste Berichte, wonach der Pilot auch ansprechbar war, wollte die Polizei gegenüber der APA nicht bestätigen. Quelle: APA