Segelflugzeug-Pilot landete sicher in Tiroler Feld

Ein Segelflugzeug aus Deutschland ist am Freitagnachmittag im Gemeindegebiet von Kolsass (Bez. Innsbruck-Land) auf einem zwischen Autobahn und Radweg gelegenen Feld gelandet. Der 23-jährige Pilot und sein 50-jähriger Passagier waren aufgrund der herrschenden Abwinde vom Kurs abgekommen, informierte die Polizei. Nach Absprache mit einem Lotsen des Innsbrucker Flughafens führte der 23-Jährige die kontrollierte Außenlandung durch. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr musste bei der Außenlandung in Kolsass nicht eingreifen.

Die beiden Deutschen waren um 8.15 Uhr in Garmisch-Partenkirchen gestartet, konnten aber ihren Kurs nicht halten. Die Landung in Kolsass erfolgte gegen 14.00 Uhr. Das Flugzeug wurde bei der Landung nicht beschädigt, ebenso wenig wurde ein Flurschaden am Feld festgestellt. Weil zunächst von einem Flugzeugabsturz die Rede gewesen war, standen Feuerwehr, Rettung und Polizei im Einsatz.