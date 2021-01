Seit 22 Jahren warten auf Millionen

1998 schlitterte die Riegerbank in die Pleite. Jahrelang prozessierte der Masseverwalter gegen einen Ex-Aufsichtsratschef.

Ein Wirtschaftskrimi beschäftigt seit Jahrzehnten die Justiz und an ein Ende ist nicht zu denken: Vor mehr als 22 Jahren, im Oktober 1998, wurde der Konkurs über die Riegerbank eröffnet. Das Geldinstitut war am Ende mit 1,2 Milliarden Schilling (heute rund 87 Millionen Euro) überschuldet. Seither versucht der Wiener Masseverwalter Klemens Dallinger für insgesamt 1323 Gläubiger möglichst viel an Geld zurückzuholen.

Eine Quote von 8,8 Prozent - rund 7,7 Millionen Euro - wurde bislang ausgeschüttet. Weitere elf Millionen ...