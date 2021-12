Seit 35 Jahren ungeklärter Mordfall: Wurde Martina Posch zu Hause getötet?

In einem Buch werden neue Indizien zum seit 35 Jahren ungeklärten Mord an Martina Posch zusammengetragen. Eine wichtige Rolle spielt ein alter Skipullover des Freundes des Opfers.

Das Verbrechen an seiner damaligen Freundin lässt Herbert B. einfach keine Ruhe finden. Die damals 17-jährige Martina Posch aus Vöcklabruck war am 12. November 1986 unter mysteriösen Umständen spurlos verschwunden. Zehn Tage später wurde ihre Leiche bekleidet mit einem Skipullover und Jeans in Plastikplanen gewickelt am Ufer des Mondsees entdeckt. Ihrer Mutter zufolge soll das Mädchen an besagtem Mittwoch in der Früh noch das Haus verlassen haben, um mit dem Bus zur Arbeit zu fahren.

Puzzlestück um Puzzlestück ...