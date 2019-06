Seit seiner Gründung ist das Abdullah-Zentrum umstritten

Die Leitung will nach ihren Leistungen für den interreligiösen Dialog beurteilt werden. Die Organisation stand immer wieder im Zentrum heftiger Debatten.

Nun ist das Außenministerium am Zug. Nachdem der Nationalrat beschlossen hat, dass das König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog (KAICIID) in Wien geschlossen wird, muss das Ministerium die notwendigen Schritte einleiten. Was nicht ganz einfach ist. Schließlich ist das Abdullah-Zentrum ...