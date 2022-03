Seit Sonntag 7.000 Flüchtlinge registriert

Bisher rund 7.000 Menschen, die wegen des russischen Angriffs aus der Ukraine geflohen sind, haben in Österreich Schutz gesucht. Sie haben sich diese Woche hier registrieren lassen, damit bekommen sie ein Aufenthaltsrecht und Zugang zum Arbeitsmarkt. In Österreich gelandet sind laut Innenministerium schon ungefähr 150.000 Geflohene, aber die meisten von ihnen reisen in andere Länder weiter, häufig zu Verwandten oder Freunden.

SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Tausende Flüchtlinge haben sich registriert