Selbst ohne Jagdlizenz: Wilderer horten legal Waffen

Wird einem Jäger die Jagdlizenz entzogen, heißt das noch lange nicht, dass er seine Gewehre abgeben muss. Sogar vom Strafgericht konfiszierte Waffen werden immer wieder ausgefolgt.

Nach den Morden an einer Polizistin und einem Polizisten in Deutschland stellt sich die Frage, ob es auch in Österreich möglich ist, dass ein wegen Wilderei amtsbekannter Jäger, dem seine Jagdberechtigung bereits vor Jahren entzogen wurde, legal ein ganzes Arsenal an Waffen zu Hause horten darf. Und die Antwort lautet: Ja, das ist keinesfalls ausgeschlossen.

Bei Entzug der Jagdkarte darf die Waffe noch besessen werden

Grundsätzlich ist von den Behörden stets die Verlässlichkeit eines Waffenträgers zu ...