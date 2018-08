Selbstbewusst in der Weinbranche

Weinhändlerinnen sind eine Seltenheit. Eine von ihnen ist Katharina Wolf. Sie stieg früh in die Branche ein. Vater Carlo Wolf war ein guter Lehrmeister. Nun steht ihr Bruder Konstantin tatkräftig zur Seite.

Ohne Frage: Katharina Wolf tritt selbstbewusst und resolut auf. Und sie weiß, was sie will. Vor 13 Jahren übernahm sie den Handel mit Spitzenweinen, den ihr Vater Carlo Wolf gegründet hatte. Im April des Vorjahres ist er im Alter von 67 Jahren verstorben. Er etablierte im Forstamt in Steinbach am Attersee die Firmen LandArt und WeinArt. Bekannt wurde er schon zuvor - vor allem durch die Gründung des Rungis-Express.