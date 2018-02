Semesterferien beginnen in Wien, NÖ und Vorarlberg

In Wien, Niederösterreich und Vorarlberg beginnt am Freitag für knapp 500.000 Schüler die erste Staffel der Semesterferien. Vor dem Start in den einwöchigen Urlaub wird noch das Semesterzeugnis verteilt. Der ÖAMTC erwartet die meisten Staus am Samstag auf den Straßen in Westösterreich, wenn Skiurlauber aus Ostösterreich auf Urlauber aus Deutschland und Tages- bzw. Wochenendskifahrer treffen.

