Semesterferien beginnen in Wien und Niederösterreich

In Wien und Niederösterreich beginnt am Freitag für rund 450.000 Schüler die erste Staffel der Semesterferien. Vor dem Start in den einwöchigen Urlaub wird noch das Semesterzeugnis, die sogenannte Schulnachricht, verteilt. Auf dem Weg in die Skiferien drohen auf den Transitstrecken Staus.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Ab in den Skiurlaub