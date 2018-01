Semmering-Lifte bis inklusive Mittwoch geschlossen

Die Gondelbahn am Semmering-Hirschenkogel bleibt bis inklusive Mittwoch, 10. Jänner, außer Betrieb. "Da die Sicherheit unserer Gäste unser wichtigstes Ziel ist, wird nun präventiv ein Teil der Anlage durch externe Techniker getauscht", teilte der Betreiber nach einem technischen Prüfbericht des Seilbahnherstellers Doppelmayr am Montag via Facebook mit.

SN/APA (Jäger)/ROBERT JAEGER Die Liftanlage steht weiter still