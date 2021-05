Seniorentrupp auf Rennrädern

Sieben Pensionisten - Altersschnitt 71 Jahre - gründeten ein Rennradteam. Zusammen bringen sie es auf 14 Goldmedaillen bei internationalen Seniorenspielen, und sie wollen noch mehr.

"Wir sind sieben Herren im besten Alter, die das Ziel verfolgen, möglichst lange ein aktives, erfülltes selbstbestimmtes Leben zu führen", so stellen sich die Mitglieder des Seniorenrennradteams vor. Was sich Gründer Herbert Lackner aus Bärnkopf (Bezirk Zwettl) und seine Kameraden darunter vorstellen, lässt die meisten vermutlich eher an fürchterliche Qualen denken: Es gilt Tausende Kilometer im Jahr im Rennradsattel oder auf der Trainingsrolle im Keller abzuspulen, um bei offiziellen Wettbewerben in den höchsten Masters-Klassen weiter mithalten zu können.

...