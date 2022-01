Seniorin bei Wohnhausbrand in St. Pölten gestorben

Bei einem Brand in St. Pölten ist am Freitag in den frühen Morgenstunden eine 82-Jährige ums Leben gekommen. Die Flammen waren in einem Mehrparteienhaus in der Dr.-Theodor-Körner-Straße ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete eine Familie mit zwei Kindern im Alter von einem und fünf Jahren aus dem Erdgeschoß und löschte den Brand. Eine Frau konnte nur noch tot aus dem Wohnzimmer einer Wohnung im zweiten Obergeschoß geborgen werden, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

SN/APA/FF ST. PÖLTEN-STADT/UNBEKANN Eine Frau konnte nur noch tot geborgen werden