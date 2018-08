Seniorin überwies über 100.000 Euro an Internetbetrüger

Eine 77-jährige Frau aus dem Bezirk Bregenz ist einem Internetbetrüger ins Netz gegangen. Im Zuge der Kommunikation via Internet verliebte sich die Frau und überwies dem Mann - der angab, sich in finanziellen Engpässen zu befinden - in den vergangenen Monaten mehr als 100.000 Euro. Zu einem Treffen kam es freilich nie, Anfang August wurde der Betrug offenbar, teilte die Polizei mit.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Marijan Mur Die Pensionistin hat ihr Herzblatt natürlich nie persönlich getroffen