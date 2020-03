Serien-Sextäter lauerte Frauen bei Disco auf

Ein Afrikaner, der seit Jahren in Österreich arbeitet, soll in Klagenfurt ein Dutzend Besucherinnen einer Diskothek vergewaltigt haben. Im Vorjahr nahm die Zahl der Sexualstraftaten generell zu.

Den Strafverfolgungsbehörden in Kärnten dürfte ein dicker Fisch ins Netz gegangen sein. Am Wochenende wurde ein 30-jähriger Afrikaner in Untersuchungshaft genommen, der mehrere Frauen vergewaltigt haben soll. Das bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, Tina Frimmel-Hesse, am Dienstag: "Ein DNA-Abgleich ...