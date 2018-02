Server-Absturz wegen Ansturms auf "Don't Smoke"-Petition

Der Wunsch der Österreicher nach einem totalen Rauchverbot in der Gastronomie ist offenbar extrem groß. Wegen des Ansturms, das entsprechende Volksbegehren der Ärztekammer zu unterstützen, sind die Computer-Server für die Abwicklung am Freitag komplett abgestürzt. "Server down", hieß es aus dem Innenministerium, bis Mittag solle das Problem gelöst sein.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Unterstützungsabgaben sind aktuell nicht möglich