Servus TV sichert sich Übertragungsrechte an Fußball-EM

Der Salzburger Privat-TV-Sender Servus TV verkündete Donnerstag seinen neuesten Clou am Übertragungsrechte-Markt. Wie die SN erfahren haben, überträgt Servus TV die Spiele der Fußball-Europameisterschaften 2024 und 2028. Zudem hat sich der Sender einen Teil der Rechte an den Qualifikationsspielen für die Fußball-WM 2026 gesichert.

Als "exzellente Nachrichten für alle Fußballfans in Österreich", bezeichnet dies Servus TV in einer Aussendung am Donnerstag. Der Salzburger Sender sicherte sich damit die exklusiven TV-Übertragungsrechte an der UEFA EURO 2024 und der UEFA EURO 2028. Darüber hinaus überträgt der Salzburger Privatsender auch Qualifikationsspiele der österreichischen Nationalmannschaft zu den Europameisterschaften 2024, 2028 sowie zur Weltmeisterschaft 2026 live.

Damit breche "eine neue Ära in Österrreichs Fußballberichterstattung" an. "Die neue Vereinbarung mit der UEFA garantiert viele Spiele der österreichischen Nationalmannschaft und mit der EURO 2024 in Deutschland eine ganz besondere EM-Endrunde", so Ferdinand Wegscheider, Intendant von ServusTV.



Ab Juni 2024 berichtet Servus-TV erstmals und vollumfassend von einer EM-Endrunde live. Die EURO 2024 wird in Deutschland ausgetragen und von 24 Nationen in 51 Spielen bestritten. Die Qualifikationsspiele zur EM-Endrunde starten im März 2023.