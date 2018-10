Sexuelle Übergriffe: Neun Jahre Haft für Ex-Stadtrat in NÖ

Neun Jahre Haft wegen schweren sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung Unmündiger sowie Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses hat am Freitag das Urteil gegen einen ehemaligen Stadtrat aus dem Bezirk Gänserndorf gelautet. Der 38-Jährige hatte zuvor am Landesgericht Korneuburg teilweise gestanden, was strafmildernd gewertet wurde. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

SN/APA/Archiv/GEORG HOCHMUTH Der Mann legte eine Teilgeständnis ab