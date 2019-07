Sicherungsarbeiten nach Gasexplosion in Wien vor Abschluss

Nach der verheerenden Gasexplosion in Wien-Wieden mit zwei Toten stehen die Arbeiten kurz vor dem Abschluss, die sicherstellen sollen, dass das schwerbeschädigte Gebäude an der Ecke Preßgasse - Schäffergasse nicht einstürzt. Wie Markus Leitgeb, Unternehmenssprecher von Wiener Wohnen, am Donnerstagnachmittag auf APA-Anfrage erklärte, dürften die beteiligten Baufirmen morgen, Freitag, so weit sein.

SN/APA/HANS PUNZ Die Sicherungsarbeiten sind beinahe abgeschlossen