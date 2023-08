Sieben Arbeiter bei CO-Unfall in Wien-Ottakring verletzt

Sieben Arbeiter sind bei einem Kohlenmonoxid-Unfall Donnerstagfrüh in Wien-Ottakring verletzt worden. Die Männer im Alter von 16 bis 57 Jahren waren kurz vor 8.45 Uhr in der Effingergasse mit dem Verlegen eines Bodens beschäftigt und dürften dabei eine Benzin betriebene Maschine in einem ungelüfteten Raum eingesetzt haben. Gegen 8.45 Uhr ging der Notruf bei der Berufsrettung ein, dass mehrere Personen über Schwindel und Kopfschmerzen klagten.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Großeinsatz für die Berufsrettung in Wien-Ottakring