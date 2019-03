Sieben Autos bei Unfall mit Rettungswagen in Linz beschädigt

Insgesamt sieben Autos sind Donnerstagabend bei einem Unfall mit einem Rettungswagen in Linz beschädigt worden. Zudem wurden drei Personen verletzt. Das berichtete die Landespolizeidirektion in einer Presseaussendung am Freitag.

/APA (Archiv/Pfarrhofer)/HERBERT Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt