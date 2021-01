Sieben Corona-Fälle mit Mutation aus Südafrika in Tirol

Die südafrikanische Coronavirus-Mutation ist auch in Tirol angekommen: Konkret lag die Mutation bei sieben positiven PCR-Proben vor - fünf davon betreffen den Bezirk Schwaz, mit Bezug zu einem Cluster in Hochfügen im Zillertal. Entsprechende Bestätigungen der AGES lagen bereits Samstagnachmittag vor. Am Abend wurden zwei weitere bestätigte Fälle bekannt - einer in Innsbruck und einer im Bezirk Innsbruck-Land. Auch diese weisen Verbindungen zum Bezirk Schwaz auf, hieß es.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Proben-Röhrchen in einem Labor