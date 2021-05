Sieben Jahre Haft für Brandstiftung in Wiener Justizanstalt

Ein 42-jähriger Mann, der am 23. Juli 2020 seine Zelle in der Justizanstalt (JA) Josefstadt angezündet und tags darauf einen Justizwachebeamten schwer verletzt hat, ist am Dienstag vom Wiener Landesgericht zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Darüber hinaus wies ein Schöffensenat (Vorsitz: Gerald Wagner) den gebürtigen Bulgaren in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher ein. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Mehrjährige Haft für Insassen der JA Josefstadt, der Zelle anzündete