Sieben Tote bei Unfällen auf Eisenbahnkreuzungen im Vorjahr

Bei Unfällen auf Eisenbahnkreuzungen sind im Vorjahr in Österreich sieben Menschen getötet worden. Dazu wurden neun Menschen schwer und 21 leicht verletzt. Österreichweit gab es 2021 insgesamt 60 Zusammenstöße bzw. Unfälle an Bahnkreuzungen, um sechs weniger als 2020. Am Donnerstag findet der "Internationale Tag für mehr Sicherheit an Eisenbahnkreuzungen statt", in diesem Zusammenhang setzen die ÖBB auf Sensibilisierung und Aufklärung der Verkehrsteilnehmer.

SN/APA/THEMENBILD/WWW.FOTOPLUTSCH.A Immer mehr Eisenbahnkreuzungen werden aufgelassen