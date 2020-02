Siebenjährige getötet: "Ich hab's getan, ich gebe es zu"

Entgegen der Annahme des Wiener Landesgerichts ist in der vom Obersten Gerichtshof (OGH) angeordneten Verfahrensneudurchführung um den Mord an einer Siebenjährigen im Dittes-Hof in Wien-Döbling die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen worden. Der Angeklagte - er wird am Freitag 18 Jahre alt - nahm am Donnerstag im bis auf den letzten Platz gefüllten Gerichtssaal ausführlich zu der Bluttat Stellung.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Die Öffentlichkeit wurde nicht ausgesperrt