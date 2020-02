Siebenjährige getötet: Laut Obergutachterin schuldfähig

Entgegen der Annahme des Wiener Landesgerichts ist in der vom Obersten Gerichtshof (OGH) angeordneten Verfahrensneudurchführung um den Mord an einer Siebenjährigen im Dittes-Hof in Wien-Döbling die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossen worden. Die vom Gericht bestellte Obergutachterin bescheinigte dem zum Tatzeitpunkt 16-Jährigen am Nachmittag Zurechnungsfähigkeit.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Die Öffentlichkeit wurde nicht ausgesperrt