Siebenjähriger musste Überfall auf Pensionisten mitansehen

Die Verdächtigen, ein rumänisches Paar, könnten noch weitere Taten verübt haben. Welche Auswirkungen es hat, wenn Kinder Zeugen von Straftaten naher Verwandten werden.

Sie läuteten an der Tür und gaben vor, dringend ein Glas Wasser trinken zu müssen: ein Pärchen und ein sieben Jahre alter Bub. Als der 85-jährige Wohnungsbesitzer die Tür öffnete, wurde er von dem aus Rumänien stammenden Paar überwältigt und an den Händen gefesselt. Danach wurde die Wohnung durchsucht, die Tatverdächtigen flüchteten mit rund 300 Euro Bargeld. So geschehen am vergangenen Freitagmittag im Grazer Stadtbezirk Eggenberg.