Siebenjähriger Wien-Brigittenauer zündete Böller in Küche

Ein Siebenjähriger hat sich am Donnerstag beim Zünden eines Böllers an der Hand verletzt. Laut Wiener Berufsrettung hatte sich der Bub bei seinem leichtsinnigen Handeln eher leichtere Blessuren zugezogen. Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau wurden infolge des Vorfalls gegen 22.00 Uhr in eine Wohnung des gleichnamigen Bezirk alarmiert.

BILD: SN/APA/DPA/SEBASTIAN KAHNERT Polizei warnt erneut vor illegaler Pyrotechnik