Siemens-Betrugsaffäre weitet sich aus

Nach Krankenhausbetreiber KHBG gerieten nun auch das Festspielhaus Bregenz sowie eine Baugenossenschaft ins Visier der Ermittler.

Die Betrugsaffäre rund um die Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft KHBG und Siemens könnte nun um eine bedeutende Facette reicher sein: Auch die Kongresskultur Bregenz GmbH, die zu 100 Prozent im Besitz der Stadt Bregenz ist und das Bregenzer Festspielhaus ganzjährig betreibt, dürfte in die Causa verwickelt sein. Wie in allen anderen Fällen soll es um erhöhte Kalkulationen bei Bauprojekten gegangen sein.

Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Stadt Bregenz ist Alexander Moosbrugger (Fraktion Neos plus). "Es geht um Verträge, Abrechnungen und Ausschreibungsunterlagen - das möchte ich alles sehen. Wir brauchen dringend ein klares Bild. Bis jetzt haben wir noch nichts bekommen, das dauert alles sehr lange", sagte Moosbrugger im SN-Gespräch. Ende kommender Woche rechnet er mit ersten Ergebnissen: "Dann werden wir wohl schon etwas sagen können." Sollte der aus neun Personen bestehende Prüfungsausschuss tatsächlich fündig werden, muss er die Ungereimtheiten die übergeordnete Aufsichtsbehörde melden - und das ist der Bundesrechnungshof.

Derzeit tappt Moosbrugger vor allem bei einer Sache im Dunkeln: Sind jene zehn Tatverdächtigen, von denen drei in Untersuchungshaft sitzen, die in die Causa KHBG involviert sind, möglicherweise auch am aktuellen Fall rund um die Festspielhaus-Gesellschaft beteiligt? "Ob das dieselben Leute sind, ist reine Spekulation", erklärte Moosbrugger. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch, die im Fall KHBG und Siemens ermittelt, gab dazu auf SN-Anfrage keine Auskunft. Keine Bestätigung gibt es auch zu zwei Selbstanzeigen sowie zu dem Umstand, dass diese beiden Personen und ein Untersuchungshäftling mittlerweile 1,6 Millionen Euro an Wiedergutmachung hinterlegt bzw. zurückgezahlt haben sollen.

Verdachtsmomente soll es auch im Hinblick auf Bauprojekte mit der Alpenländischen Gemeinnützigen Wohnbau GmbH geben. Wie bei der KHBG soll es auch bei Projekten der Alpenländischen überhöhte Kalkulationen gegeben haben. Einem Bericht des "Standards" zufolge soll ein Whistleblower von Siemens etliche Verdachtsmomente rund um mutmaßliche Korruptionsfälle offengelegt haben, die eigentlich Teil interner Ermittlungen des Konzerns gewesen sind.

Anfang August geriet zunächst die Krankenhaus-Betriebsgesellschaft KHBG ins Visier von Staatsanwaltschaft und Medien. Mitarbeiter wurden fristlos entlassen, festgenommen und kurz darauf in Untersuchungshaft genommen. Zudem gab es einige Hausdurchsuchungen. Es stellte sich heraus, dass diese Mitarbeiter (darunter auch ein pensionierter) eine Firma gegründet hatten, über die sie die krummen Geschäfte abgewickelt haben sollen. Im Zuge der Ermittlungen wurde auch ein Mitarbeiter von Hirschmann Automotive in Rankweil kurzzeitig in U-Haft genommen.

Seitens der KHBG betonte man, Geld von Siemens zurückfordern zu wollen. Der Konzern belieferte seit Jahren Vorarlberger Krankenhäuser in den Bereichen Technik und Infrastruktur. Die Schadenssumme liegt ersten Schätzungen zufolge im einstelligen Millionenbereich. Seitens Siemens wird stets betont, man habe der Staatsanwaltschaft "Umstände proaktiv offengelegt, die im Rahmen einer Compliance-Untersuchung aufgedeckt wurden". Man kooperiere "umfassend" mit den Behörden.