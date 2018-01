Silvester war heuer "ungewöhnlich extrem mild"

Der Silvestertag war in Österreich wettermäßig "ungewöhnlich extrem mild", wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) berichtete. Die höchsten Temperaturen wurden im Burgenland, in Niederösterreich und in Wien gemessen, Dezember-Rekorde purzelten aber nicht.

SN/APA (Keystone)/WALTER BIERI Ungewöhnlich mildes Wetter zum Jahresausklang